İmamoğlu’ndan bisiklet kullananlara müjde: İstanbul’da bisiklet yolları artıyor

Tarihi yarımada, İBB ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu iş birliğinde düzenlenen “Mektepten Meclise Pedal” etkinliğine sahne oldu. Küçük büyük yüzlerce İstanbullu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun startıyla pedal çevirdi. Bisiklet yollarının artması için çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için…” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Tarihi Yarımada'daki bisiklet turu düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesindeki Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'nün birlikteliğinde gerçekleşen etkinlikte ilköğretim öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, bisiklet kulüpleri ve İBB bürokratları birlikte pedal çevirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tur başlamadan önce çocuklar ve bisikletlilerle buluştu. Konuşmasında dünyanın fosil yakıttan arınmış bir gelecek tasarladığını söyleyen İmamoğlu, çocukların bisiklet alışkanlığı kazanmasının önemini vurguladı.

“YAYALAŞTIRMADA ISRARCIYIM”

Fatih ilçesinde bulunan Ordu Caddesi'nin yayalaştırıldığına değinen İmamoğlu,

“Değişimler bazen zor olabiliyor. Bir caddeye bisiklet yolu koyduğumuzda ilk tepki arabaların yolları daraldı oluyor. Halbuki arabaların yolları daralmıyor. Yine arabaların gideceği yollar var. Sadece ilave bisiklet yolu koyuyoruz.

Bunu koymayın diye tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. Ben de bunda ısrar edeceğim bir belediye başkanı olarak ısrar edeceğiz hep beraber bütün arkadaşlarımla bisiklet yollarının artması için bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim.

Vallahi en çok da çocuklar için… Dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak adına onların gerçekten temiz, sıhhatli, güzel bir ortamda yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.

“ARAÇTAN ARINMIŞ BİR FATİH HAYAL EDİYORUM”

Başkan İmamoğlu, İstanbul'un yedi tepesinin bulunduğu Fatih'le ilgili hayalini şöyle paylaştı:

“Araçtan arınmış, yollarında tertemiz, pırıl pırıl bisikletle dolaşılan, yaya yollarının bol olduğu bir Fatih. Var olan araçların ve otobüslerin elektrikle çalıştığı bir Fatih istiyorum. Tertemiz bir Fatih istiyorum. Kadim tarih diye dediğimiz, kadim kültür diye tariflediğimiz dünyanın belki de en güzel parçası diye tariflediğimiz alana bu yakışır. Sokaklarında, dünyanın her tarafından gelen turistlerin, hayranlıkla izlediği, hayranlıkla baktığı, tarihi eserleri gezdiği ve burada oturan sizlerin o güzel kültürü nasıl yaşattığını gördüğü bir Fatih'i istiyorum.

BİSİKLETLİLER İÇİN ROTALAR GELİYOR

İstanbul genelini kapsayan bir “Bisiklet Master Planı” çalışıldığının bilgisini paylaşan İBB Başkanı, “Bisiklet yollarıyla ilgili tasarım rehber hazırlıyoruz. Bütün İstanbul'u kapsayan inanılmaz güzel rotalar çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bisikletlilere keyifli ve güvenli sürüş dileyerek turu başlatan İmamoğlu, “İstanbul'un belki de dünyanın en güzel güzelliklerini tarihi güzelliklerini kapsayan bu muhteşem rotada keyifli sürüşler diliyorum. Sevgili çocuklar hepinizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” cümleleriyle konuşmasını tamamladı.

“MEKTEPTEN MECLİSE PEDAL” HAKKINDA

“Mektepten Meclise Pedal”, İBB ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesinde kurulan Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'nün işbirliğinde gerçekleşiyor. Etkinliğe Fatih İlçesindeki ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, bisiklet kulüp ve dernekleri ile veliler katılıyor. .