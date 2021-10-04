İlk Milli karşılaşma Bulgaristan ile oldu

Bisiklette ilk milli karşılaşma, 1927'de Taksim Stadı pistinde Bulgaristan ile yapılmıştır.

Bisikletteki ilk milli karşılaşma, 1927'de Taksim Stadı pistinde Bulgaristan ile yapılmıştır. Daha sonra Milli Takım'ımız 1928 Amsterdam Olimpiyatlarına katılmıştır.1928 Olimpiyatları sonrası “Ege Turu “adıyla düzenlenen tur, Türkiye'nin ilk uzun etaplı turudur.

1938'de İstanbul-Edirne-İstanbul Etabı düzenlenmiş, bu etap 1939, 1941 ve 1942 ‘de tekrarlanmıştır.

1940 yılında ilk kez düzenlenen Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda pist yarışında Krikor Cambaz, Orhan Suda ile takım takip yarışında Türk Takımı iki gümüş madalya kazanmıştır.

Krikor Cambaz kimdir?

İlk profesyonel bisikletçilerimizdendir. 1936'daki Romanya Turu'nda iki etabı birinci, üç etabı da ikinci bitirdi. Paris Bisiklet Yarışı'nda 379 bisikletçi arasında sekizinci oldu. 1936'da Olimpiyat Oyunlarına katılan Milli Takım'da yer aldı. 5400 km'lik Almanya Turuna katıldı. Çeşitli etap birincilikleri aldı. Brezilya'da yapılan yarışlarda birinci oldu.

Orhan Suda kimdir?

1916 yılında Adapazarı'nda doğdu. 17 yaşında bisiklete başladı. 1942 İstanbul, Edirne, İstanbul yarışı birincisi, 1937 Moskova yarışı, 1940 Balkan ikincisi oldu. Bisiklet sporunu bıraktıktan sonra bisiklet ajanı ve Federasyon Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Vefat ettikten sonra adına yarışlar düzenlendi.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

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