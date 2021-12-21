İklim Değişikliğine Çare Bisikletten Geçiyor

İklim değişikliğine karşı mücadele sürüyor. COP22 kapsamında pek çok kurum, yeşil dönüşüm, deniz kirliliği, bisikletli ulaşım gibi alanlarda çalışmalarını tanıttı.

İklim değişikliğine karşı mücadele sürüyor. COP22 kapsamında pek çok kurum, yeşil dönüşüm, deniz kirliliği, bisikletli ulaşım gibi alanlarda çalışmalarını tanıttı.

Barselona Sözleşmesi olarak adlandırılan, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP22), geçen hafta Türkiye'de gerçekleştirildi. Konferansta biyoçeşitlilik, deniz çöpleri, atık yönetimi, gemi kirliliği, doğal kaynakların sürdürülebilir eylem planı gibi birçok konuda alınan taslak kararlar açıklandı. COP22 kapsamında birçok kurum yeşil dönüşüm, deniz kirliliği, atık yönetimi gibi pek çok çalışmasını tanıttı. Bunların arasında Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı ve Denizlerde Bütünleşik Kirliliği İzleme Programı da yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Gürtepe, hava kalitesine olumlu katkısı sebebiyle bisikletli ulaşımın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması kapsamında Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı'nı hazırladıklarını belirten Gürtepe, şöyle konuştu:

“Planda belirlenen yol güzergahı Anadolu koridoru ve kıyı koridoru olmak üzere yaklaşık 3165 km'lik hattın güzergahını içeriyor. Bu güzergâh yolların eğimleri ve bisikletli ulaşımın gerekliliği olan kriterlere göre belirleniyor. Yine ülkemizin tarihi ve turistik güzergahlarına da hat üzerinden kılcal hatlar açılarak turizmin desteklenmesi de sağlanmış oluyor.”

Hazırlanan master planın yaklaşık 1700 km'lik bölümü için de uygulama planını hazırlamaya başladıklarını söyleyen Gürtepe, “Plan kapsamında bu yıl yaklaşık 122 km tamamlandı. 480 km'nin de hibe desteği sağlandı. 2023 yılına kadar 3 bin km'lik yolun inşasını tamamlamak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜBİTAK koordinasyonuyla ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı' denizlerdeki kirliliği izliyor. Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, 20 milyon lira bütçeli izleme programı kapsamında denizlerde düzenli veri izleme yapıldığını belirtti. 2014 yılından beri üçer yıllık programlarla yürütülen izleme çalışmasının TÜBİTAK Mam koordinasyonunda 6 araştırma gemisiyle yapıldığını aktaran Olgun, 90'a yakın bilim insanının bu projede çalıştığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.