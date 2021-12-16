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İki Tekerlekli Taşıt İhracatımız Arttı

2021’de en fazla iki teker taşıt ihracatımız Avrupa’ya gerçekleştirilirken bu ülkelerin başında Hollanda geldi. Birleşik Krallık, Bulgaristan ve İsveç'e ciddi ihracat artışları gerçekleşti

1 Saat Önce
2021-12-16 13:31:01
İki Tekerlekli Taşıt İhracatımız Arttı

2021'de en fazla iki teker taşıt ihracatımız Avrupa'ya gerçekleştirilirken bu ülkelerin başında Hollanda geldi. Birleşik Krallık, Bulgaristan ve İsveç'e ciddi ihracat artışları gerçekleşti

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan açıklamaya göre;

İki tekerlekli taşıt sektörünün bu senenin 11 aylık dış satımı, geçen yılın tamamında yapılan 97,6 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 34,09 arttı.

Hollanda'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Almanya'ya dış satım da yüzde 71'lik artışla,16 milyon 584 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde ürün gönderilen üçüncü sıradaki Finlandiya'ya ihracat ise yüzde 30,9'luk artışla 15 milyon 915 bin dolar oldu.

Sektör temsilcileri Fransa'ya 15 milyon 467 bin, İtalya'ya 13 milyon 11 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Yine bu süreçte Birleşik Krallık'a yapılan dış satımda ciddi artış görüldü. Sektörün bu ülkeye yaptığı ihracat yüzde 149,65'lik artışla, 11 milyon 554 bin dolara çıktı.

Bulgaristan'a dış satım ise yüzde 212,19'luk artışla, 4 milyon 811 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl iki tekerlekli taşıt gönderilen İsveç'e ihracat yüzde 376'lık artışla 3 milyon 576 bin seviyesine geldi.

Bu arada, 2020'nin aynı döneminde hiç bisiklet, mopet, motosiklet gönderilmeyen Letonya, Maldiv Adaları, Madagaskar, Çin, Mozambik, Kongo, Eritre, Mauritius, Uruguay, Ekvator Ginesi, Togo ve Çad'a bu yıl ihracat yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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