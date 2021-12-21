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İki Makam Aracına Bir Kent Bisiklet Kenti Olabilir

Kent Araştırmaları Enstitüsü, 6. Kent Araştırmaları Kongresi'ni çevrim içi gerçekleştirdi. Kongre ile tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kent içi ulaşımda yaşanan temel sorunların tespit edilmesi ve pandemi sonrasında oluşan ve oluşacak yaşam ve çalışma koşulları dikkate alınarak çözüm önerileri geliştirilmesi tartışıldı.

33 Dakika Önce
2021-12-21 16:35:20
İki Makam Aracına Bir Kent Bisiklet Kenti Olabilir

Kent Araştırmaları Enstitüsü, 6. Kent Araştırmaları Kongresi'ni çevrim içi gerçekleştirdi. Kongre ile tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kent içi ulaşımda yaşanan temel sorunların tespit edilmesi ve pandemi sonrasında oluşan ve oluşacak yaşam ve çalışma koşulları dikkate alınarak çözüm önerileri geliştirilmesi tartışıldı.
Viyana Üniversitesi'nden Hermann Knoflacher ve Türkiye'den Prof. Dr Ebru V. Öcalır'ın da bildiriler sunduğu kongrede, 23 oturum yapıldı. Özel sektörden, "4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemleri"ni Türkiye'de ilk kez 2018 yılında uygulamaya sokan UNIBIKE firmasi Yönetim Kurulu Başkanı Güven Akıncı, bildirisinde, ülkemizde bisiklet kullanımının Avrupa'nın çok gerisinde olmasının sebeplerini örneklerle anlattı.
Akıncı, Ege, Akdeniz, Selçuk ve İnönü gibi üniversitelerin kampüslerinde paylaşımlı bisiklet uygulaması ile doğrudan 140 bin dolaylı, 300 bin öğrenciyi sistem ile tanıştırdıklarını söyledi.
Yerel idarecilere de seslenen Güven Akıncı, bisiklet sistemlerinin hem kullanıcılar hem de belediyeler açısından çok ekonomik olduğunu, hatta bir belediye başkanına tahsisli iki makam araci bedeline, o kentin bir bisiklet kenti olabileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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