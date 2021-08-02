Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı

Kocaeli Turizm ve Bisiklet festivalinde pedal çeviren Hollandalı bisikletçiler, Amsterdam'dan başladıkları yolculuklarını Kandıra sahillerinde sürdürdü

Dünyanın bisiklet başkenti Amsterdam'dan yola çıkan bisikletçi Silke de Jong ve Rens de Graaf, 4 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Kandıra'ya ulaştı.

Kandıra'nın çok güzel yerleri olduğunu vurgulayan Jong, "Deniz ve kumsal gerçekten harika. Mavi bayraklı plajları da görme imkanımız oldu. Gerçekten büyük özveriyle çalışılmış. Burada vakit geçirmekten son derece memnun olduk. Dönüş programımızda mutlaka yeniden uğrayacağız." yorumlarında bulundu.

Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye giriş yapan Hollandalı bisikletçiler, festivalin ardından Gürcistan'a doğru pedal çevirdiler.



KAYNAK: AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.