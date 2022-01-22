Hobini İşe Çevir, olarak sunulan iş modeli, bisiklet sürmeyi ve gezmeyi seven, sosyal medya da aktif olan, sosyal kişiliğe sahip olan kişilerin kendi işlerini kurabilecekleri bir model.

Herkesin çocukluğundan kalma bir bisiklet sevdası vardır ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bisiklete olan ilgi her geçen gün artıyor.

Gelen taleplere göre birçok il ve ilçede birebir özel bisiklet eğitimleri vermeye başlandı ve bisikleti hayatına entegre etmek, işe bisikletle gidip gelmek, bisiklet turlarına katılmak, çocuğunun bisikleti güvenli şekilde kullanmasını isteyen kişilerin sayısının oldukça fazla olduğu görüldü.

Özel ders alan kişiler bisiklet sürmeyi öğrenirken düşme, kaza gibi sorunlar yaşamak istemiyor, acele etmeden aşama aşama sürüş kalitesini ilerletmek için derslere devam ediyor, kendi bisikletlerini almak ve kendilerinin de katılabileceği bisiklet turlarını bir hizmet olarak satın alıyor.

Bu açıdan özel bir kitleye hitap ediliyor.

Araba kullanmak, Matematik, İngilizce, Piyano, Gitar, Tenis, Pilates gibi birçok alanda birebir ders verenler olduğu gibi “Bisiklet Eğitmenliği” de yeni gelişen ve büyük talep gören bir iş haline geldi.

Bisiklet İnisiyatifi platformu Türkiye'nin tüm il ve ilçesine bu hizmeti yaymayı hedefliyor.

Sınırlı sayıda sunulan mağaza yöntemi ile eğitimcilerin kendi işini kurmasına imkan sağlanıyor.

Bu işe talip olabilmek isteyenler için gerekli şartları sıralayalım;

Aranan Özellikler: 25 yaş üstü, İyi derecede bisiklet kullanmak, Sosyal medyada aktif olmak, Sosyal kişiliğe sahip olmak.

Sizde olması Gereken İş Ekipmanları: 1 Adet Katlanır Bisiklet veya eğitim verebileceğiniz türde küçük kadro bir bisikletiniz olması gerekiyor.

Akıllı Telefonunuz olması ve Telegram, Whatsap, İnstagram, Facebook, Twietter gibi Sosyal Medya Hesaplarınızın aktif olması ve Gmail hesabınız olması gerekiyor.

Bisiklet sürebilmek ayrı, öğretebilmek ayrı meziyettir. Bisiklet eğitimleri, birebir özel ders şeklinde yapılıyor. Eğitim gün ve saatlerini siz belirliyorsunuz, ister haftasonları ister akşam saatlerinde özel ders verebilirsiniz.

Bisiklet Eğitimi vermeniz için sabit bir işyerine ihtiyacınız yok. Örneğin bir park alanında, sahil kenarında, boş ve düz bir alanda, kapalı pazar yerlerinde eğitim yapabilirsiniz.

Öğrenciler web sitesi üzerinden bulundukları il ve ilçedeki eğitimciyle doğrudan iletişime geçiyor.

Bisiklet sürmeyi öğretebilmeniz için gerekli tüm teknikler için ücretsiz olarak eğitimci eğitimleri veriliyor.

Bisiklet İnisiyatifi ekibine girmek isteyen herkese, sosyal medyada aktif olma kriteri zorunlu tutuluyor.

Her ekip üyesinin İnstagram, facebook ve twietter sayfalarında hergün paylaşım yapmaları zorunlu.

Bisiklet İnisiyatifi'ni diğer sitelerden ayıran en büyük özellik, farklı il ve ilçelerde olmasına rağmen ortak hareket edebilme kabiliyetine sahip olan bir ekip çalışması.

Her ekip üyesinin inisiyatif sahibi olarak kendi işini geliştirmesi için imkanlar sunulurken diğer ekip arkadaşlarına karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi bekleniyor.

Bu iş modeli sizinde aklınıza yatıyor ve “Bende varım” diyorsanız www.bisikletinisiyatifi.com sitesinden başvuru yapabilirsiniz. .