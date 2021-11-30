Gündelik Hayatımızda Neden Bisiklet Kullanmalıyız

Motorlu araç sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bu da yeni talepler yaratır; bisiklet ise diğer insanların yollarını engellemez, kendi kendini sınırlar

Motorlu araç sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bu da yeni talepler yaratır; bisiklet ise diğer insanların yollarını engellemez, kendi kendini sınırlar.

Almanya'nın Muenster şehrinde gerçekleştirilmiş olan bir kampanyada, araçların kullandıkları alanlar karşılaştırılarak toplu taşımanın ve bisikletin avantajı ortaya konmuştur.

• Bir belediye otobüsü ile 72 kişi taşınabiliyor. Otobüs 30 m² yer kaplıyor.

• Şehirde her otomobilde ortalama 1,2 kişi yolculuk ettiğinden, bu 72 kişi otomobile binerse, 60 otomobile,yani 1000 m² alana ihtiyaç duyuluyor.

• 72 bisiklet ise 90 m² yer kaplıyor.

Bisikletin şehir içinde ulaşım amaçlı kullanımının, yaşam kalitesine ve dolayısıyla kent içi hareketliliğe katkıları bulunmaktadır.

Bisiklet kullanımının maliyeti oldukça düşüktür. IMF ve Birleşmiş Milletlerin verilerinde ülkelerinin ekonomisi hesaplanırken o ülkenin satın alım gücüne göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelere göre dünya nüfusunun sadece %10'u araba satın alım gücüne sahipken, %80'i bisiklet satın alım gücüne sahiptir. Bu yönüyle bisiklet, düşük gelirli, motorlu taşıt ile erişim olanakları sınırlı olan insanlar için alternatif bir ulaşım türü olarak günlük hayatı kolaylaştırmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, motorsuz taşıt kullanacak yaşa erişmemiş, sürücü lisansını almamış ya da araba kullanmayı tercih etmeyen insanlar için de bir alternatif ulaşım aracı olmaktadır.

Bisiklet kullanımı yerel yönetimlerin ulaşım altyapısı için harcadıkları maliyetleri de düşürmektedir. Bisiklet için yapılacak altyapı sistemlerinin maliyeti, diğer ulaşım araçlarının altyapı sistemlerinin inşası ve işletilmesinden çok daha ucuza mal olmaktadır.

Bir yol kesiminin bisikletliler tarafından kullanılması halinde 12 kat daha fazla insan taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Ayrıca araba kullanımından, yürümeye ya da bisiklet kullanımına geçişin yol hizmetleri ve trafik servisleri maliyetini de düşürdüğü bilinmektedir..

Bisiklet kullanımının artması; enerji ve doğal kaynak tüketiminin, çevre kirliliğine neden olan maddelerin atılmasının, hava kirliliğine yol açan gazların salınımlarının, genel ve ev harcamalarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.