Gölbaşı Mogan Gölü'nde 1.8 km'lik Bisiklet Yolu

Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında tamamlanan 1.8 km’lik bisiklet ve yürüyüş yolu 1.Etap açılışı bugün gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin her yerinde sürdürülen yeşil alanların kazandırılması çalışmalarına "Çevreye saygılı şehirler" hedefiyle bir yenisi de Ankara'ya eklendi.

İller Bankası tarafından gerçekleştirilen Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Açılış Töreni'ninde Kurum, Gölbaşı Çevre Koruma Alanı kapsamında 8 ay içerisinde tüm ilçe etrafında bisiklet yolu, yürüyüş yollarının olduğu projeyi yapacaklarını dile getirdi.

Projenin ikinci etabı; yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu koruma bandı ve bisiklet parklarını, atölyelerini ve istasyonlarını içeriyor. Bakan Kurum bu çalışmaların gelecek sene bahar aylarında vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

"Şehirlerimizi yaşanılabilir kılmak için çalışıyoruz"

Kurum, son 3 yılda 480 kilometre bisiklet yolu yaptıklarını, 450 kilometre bisiklet yolunun yapımının da devam ettiğini belirtti. "Amacımız eser yapmak, eser siyaseti yapmaktır. Cumhur İttifakı'yla vatandaşlarımızın geleceği için en güzel şehirleri inşa etmektir. Bu hayallerle 2023, 2053, 2071'in güçlü Türkiye'si, güçlü Gölbaşı ve Ankara için çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz." dedi.

İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi'nin 10 milyon Türk lirası maliyetiyle birinci etabının hizmete sunulduğunu açıkladı. Yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarının arasında 1800 metre bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldığını açıkladı. "Gölün tamamını çevreleyecek olan 15 milyon Türk lirasına mal olacak ikinci etabında 21 kilometre bisiklet yolu ve 31 adet bisiklet park alanıyla, peyzaj, rekreasyon ve çevre düzenleme işlerinin de çalışmalarına başlayarak 8 ay içerisinde hizmete sunmayı planlamaktayız." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kurum ve diğer yetkililer Mogan Gölü çevresinde tamamlanan bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.