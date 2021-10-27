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TIMETURK / BİSİKLET / Gökova Bisiklet Turu 200 Bisikletçiyle Start Verdi

Gökova Bisiklet Turu 200 Bisikletçiyle Start Verdi

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 200 bisikletçinin katılımıyla start verdi. 5 gün sürecek tur, Bodrum’da sona erecek.

3 Saat Önce
2021-10-27 11:23:43
Gökova Bisiklet Turu 200 Bisikletçiyle Start Verdi

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu için sabah saatlerinde Gümbet sahilinde toplanan sporcular, kahvaltılarını yapıp son hazırlıklarını tamamladı.

“Arabadan İn, Bisiklete Bin”

Bisikletçiler, günün devamında Bodrum Antik Tiyatro'yu ziyaret etti. Tarihi mekanda "Arabadan İn, Bisiklete Bin" sloganları atıldı.

5 GÜN SÜRECEK

Ziyaretin sona ermesinin ardından tura başlayan bisikletçiler, Yokuşbaşı oradan Kızılağaç'a devam eden rotada Yalıçiftlik, Mazı mahalleleri geçilerek, Milas'ın Çökertme Mahallesine ulaşacak. Burada kamp yapacak sporcular, 5 günlük turun devamında Ören, Akyaka, Marmaris Çubucak Orman Kampı ve Datça'ya ulaşacak. Bisikletçiler, 30 Ekim günü Datça Körmen Limanı'ndan Bodrum'a gelerek turu sonlandıracak.

"Pandemi nedeniyle sayıyı düşürdük"

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Levent Sevil, yaptığı açıklamada pandemi sebebiyle ara verdikleri bisiklet turunu herkesin çok özlediğini dile getirerek, “Bu yıl 200 katılımcımız var. Biz normalde 300 kişiyle yapıyorduk. Pandemi nedeniyle sayıyı düşürdük. 5 günlük rotamızda bu akşam Çökertme'de kamp yapacağız. Yarın Akyaka'da kamp yapacağız. 3'üncü gün Çubucak, 4'üncü gün Datça, 5'inci gün tekrar Bodrum'a döneceğiz.” dedi.

Tura ilk defa katıldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Öncel ise “Tur için İstanbul'dan geldim. Heyecanlıyım, merak ediyorum. İnşallah güzel bir tur olacak. Bütün etaplara katılacağım.” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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