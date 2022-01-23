Giresun'un 55 yıllık 'bisiklet doktoru'

Giresun'un Espiye ilçesinde 'bisiklet doktoru' olarak da tanınan 80 yaşındaki Temel Özer, 55 yıldır bisiklet tamiriyle uğraşıyor.

İlçenin ilk bisiklet tamircisi olan 4 çocuk babası Özer, Merkez Mahallesi'ndeki evinin alt katında bulunan küçük dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

Temel Özer, gençliğinde bisikleti arızalandığında ilçede tamirci olmadığı için kendi imkanlarıyla onardığını söyledi.

Daha sonra bu işte kendini geliştirdiğini ve meslek olarak yapmaya karar verdiğini ifade eden 80 yaşındaki Özer, "Gençliğimde kendi bisikletim vardı. Arıza yaptığında ilçede tamirci olmadığı için bu işle kendim ilgileniyordum. Giresun'a gider parça alır, tamirat yapardım. Zaman içerisinde tamirciliği sevdim ve meslek edinmeye karar verdim." dedi.

"Ömrüm yettiği müddetçe…"

Espiye halkının, kendisini "bisiklet doktoru" olarak da tanıdığını vurgulayan Özer, 55 yıldır müşterilerine aynı yerde hizmet verdiğini anlattı.

Özer, "Bu işi yapmaya ilk başlayan benim. 1967 yılında evimin altında bulunan küçük dükkanımda bu işe başladım." dedi.

Yaşının ilerlemesine rağmen bisiklet tamirciliğini ilk günkü aşkla sürdürdüğünü dile getiren Özer, "Yaşım oldukça ilerledi. Zorlansam da çalışmaktan mutluyum. Kendimi daha sağlıklı ve sağlam hissediyorum. Çalışmasam canım sıkılıyor. Çalıştıkça ruhum serbestliyor." ifadelerini kullandı.

Özer, ömrü yettiği ve sağlığı da el verdiği müddetçe mesleğine devam edeceğini belirterek, en büyük üzüntüsünün bu konudaki bilgi birikimini aktaracak çırak bulamamak olduğunu sözlerine ekledi. AA .