Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesinin Akkent Spor Köyü'nde düzenlediği törende açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesinin Akkent Spor Köyü'nde 10 bin bisiklet dağıtımı için düzenlediği törende açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesinin 10 bin bisiklet dağıtımı için Akkent Spor Köyü'nde düzenlediği törendeki konuşmasında, güzel bir manzarayla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, Gaziantep'in spor şehri olması yolunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporu tabana yaymak istediklerini ifade eden Kasapoğlu, bu anlamda 60'tan fazla spor dalına destek verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının son 3 yılda Gaziantep'e önemli yatırımlar yaptığına işaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Biz göç alan bir şehiriz ve 1 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençlerimizin hayata dair birçok sorunu var. Kimi zaman asayişle kimi zaman başka bağımlılıklarla ilgili. İşte bu yapılan çalışmaların neticesinde inşallah pırıl pırıl gençlerimiz yetişecek." açıklamasında bulundu.

"Biz daha önce 10 bin öğrencimize bisiklet dağıtmıştık."

Belediyelerin spora yatırımlarının sürdüğünü belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları söyledi:

"Biz daha önce 6 takdir belgesi alan 10 bin öğrencimize bisiklet dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün de yine 10 bin başarılı öğrenciye bisiklet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Her yaştan herkesi spora teşvik etmek istiyoruz. Spor kulübümüz aracılığıyla 24 ayrı branşta yine 15 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız sporu halkta yaygınlaştırmak, herkesin spor yapmasını sağlamak."

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ahmet Uzer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Bakan Kasapoğlu ve yanındakiler, sonrasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.