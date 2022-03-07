Genç bisikletçi Berkant Taşçı’ya milli görev

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Puanlı Yol Yarışlarında Denizli’yi temsil eden Pamukkale Gençlik Sporlu Berkant Taşçı, elde ettiği derece ile Genç Milli Takıma seçildi.