Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi

Bisiklet İnisiyatifi İzmir temsilcileri Aysu ve Mustafa çifti düğüne bisiklet ile geldi.

Bisiklet İnisiyatifi İzmir temsilcileri Aysu ve Mustafa çifti düğüne bisiklet ile geldi. İzmir Kemalpaşa Park Orman'da gerçekleşen eğlenceye katılanlar gelin ve damadın bisiklet ile ilk dansa gelmelerine şaşırdı.

Ulaşım ve gezilerinde araç olarak bisikleti kullanan çift düğün eğlencelerinde de bisikleti tercih etti. Kornalarla çevreye rahatsızlık vermek yerine çevre dostu bisiklet ile sessiz sedasız ama renkli bir kutlama gerçekleştirdiler. Çift düğün salonuna girişi de bisikletle yaparak katılımcıları neşelendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.