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Gelin ile damadın bisiklet konvoyu şaşırttı

Mardin'in Derik ilçesinde Kübra Söylemez (32) ile Kerim Deniz (32) çifti, bisiklet kulübünden arkadaşlarıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaparak, nikah salonuna kadar gitti.

2 Saat Önce
2022-03-27 21:27:03
Gelin ile damadın bisiklet konvoyu şaşırttı

Derik ilçesinde Kübra Söylemez ile Kerim Deniz çifti, üyesi oldukları Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nden (DEBİDOSK) arkadaşlarıyla, nikahlarının yapılacağı salona gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle gitti.

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25 bisikletle düzenlenen ve yaklaşık 4 kilometre süren konvoyu görenler ilgiyle izledi.

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Konvoy, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı olan Gap Şelalesi'ndeki bahçelerde sona ererken, Derik Belediyesi Nikah Memuru Bülent Başakçı tarafından, şahitler huzurunda çiftin nikahları kıyıldı.

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Gelin ve damat, daha sonra davetlilerle birlikte halay çekti.

'BİZE SÜRPRİZ YAPTILAR'

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Gelin Kübra Söylemez, ilçede ilk defa böyle bir bisiklet konvoyu düzenlendiğini belirterek, "Kulüp Başkanımız Sevdet Baki bize sürpriz yaptı. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

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Kerim Deniz de, heyecandan konuşamadığını ifade ederek, "Bizim için bu kadar emek verilmesi müthiş bir duygu. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Kulüp Başkanı Sevdet Baki de sade bir nikah yerine çifte böyle bir organizasyon planladıklarını ve ilk defa böyle bir düğün konvoyu yaptıklarını söyledi.

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DHA .

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