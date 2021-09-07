Koronavirüs nedeniyle pek çok ülkede bisikletin ulaşım amaçlı kullanımı belirgin biçimde artış gösterirken bu durum, ülkemizde de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülkede bisikletin ulaşım amaçlı kullanımı belirgin biçimde artış gösterirken bu durum, ülkemizde de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeler özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılırken ülkemiz basınında da bisikletli ulaşımla alakalı haberler yer almaya başladı.

“Gelecek bisiklette”

Sözcü'nün, 2 Mayıs Cumartesi tarihli gazetesinde ülkelerin bisikletli ulaşıma yönelik uygulamalarına tam sayfa yer verildi. İtalya ve Fransa'da bisikletli ulaşım konusunda alınan önlem ve planlanan uygulamalara yer verilen haber, “Gelecek bisiklette” manşeti ile yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.