Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın, Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre’yi Anma Yol Yarışlarında Türkiye ikincisi oldu
2021-08-09 15:29:57
Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın, Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye İkincisi olan sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. (İHA)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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