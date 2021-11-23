Faslı Bisikletçi Türkiye Belgeseli İçin Pedallıyor

'Afrika ve Ben' belgeseliyle 2018 Fas Macera Film Festivali'nde 'yılın maceracısı' seçilen 27 yaşındaki Osman Zolati, bisikletiyle gittiği şehirleri kaykayıyla gezerek belgesel çekiyor

"Afrika ve Ben" belgeseliyle 2018 Fas Macera Film Festivali'nde "yılın maceracısı" seçilen 27 yaşındaki Osman Zolati, bisikletiyle gittiği şehirleri kaykayıyla gezerek belgesel çekiyor.

Fas'tan yola çıkarak bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 24 ülke gezen Osman Zolati, internetten edindiği bilgilerden sonra merak ettiği Türkiye ile ilgili belgesel çekmek için pedal çeviriyor.

Fas'ın Kazablanka kentinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Zolati, 2015'te Afrika'yı gezmeye başladı.

Bisiklet ve kaykayıyla 4 yılda 30 bin kilometre yol kateden Zolati, tek başına çıktığı bu zorlu seyahatinde çektiği "Afrika ve Ben" belgeseliyle 2018 Fas Macera Film Festivali'nde "yılın maceracısı" seçildi.

Yaklaşık 4 yılda bisikletiyle gittiği şehirlerde kaykayıyla dolaşan gezgin ve belgesel yönetmeni Zolati, bazen otel bazen de çadırda konaklayarak belgesel çekmeye devam ediyor.

Türkiye'ye 1 Eylül'de gelerek gezisine İstanbul'dan başlayan, ardından Karadeniz sahilinden Doğu Anadolu'ya gelen Zolati, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

Ağrı'nın doğal güzelliklerini görüntüledi

İlçede 3 gün geçiren doğa tutkunu, Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinden tarihi İshak Paşa Sarayı'nı görüntüledi.

Zolati, 5137 rakımıyla Türkiye'nin en yükseği Ağrı Dağı'nın eteklerinde de yürüyüş yapıp çobanlarla vakit geçirdi, bölgenin doğal güzelliklerini kayıt altına aldı.

İki ay daha Türkiye'deki gezisine devam etmeyi planlayan Zolati, genç yaşlarda ülke dışına gitmediğini ve Afrika kıtası ile dünyayı gezme merakıyla yola çıktığını söyledi.

Afrika'nın 24 ülkesini gezmek için bisiklet ve kaykay kullandığını, zaman zaman da yürüdüğünü ifade eden Zolati, şöyle konuştu:

"Afrika'da 4 yıllık seyahatim sonunda belgesel çektim. Sosyal medyada Türkiye'deki doğal güzellikleri ve tarihi eserleri gördüm. Türkiye çok büyülü bir ülke ve ben de bu ülkenin güzelliklerini kendi gözlerimle görüp bu büyülü anları çekerek Türkiye ile ilgili bir belgesel hazırlamak istiyorum. Bu geziyi kaykay üzerinde yapmayı planlıyordum ama Amasra'da dizimden sakatlandım ve yolculuğuma devam etmem gerektiğinden yolumu bisiklete çevirdim."

Zolati, Türk kültürünü de öğrenmek istediğini anlatarak, bu turun ardından İstanbul'a dönerek dünya gezisine devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'de çektiği belgeseli çeşitli platformlarda yayınlamayı düşündüğünü aktaran Zolati, şunları kaydetti:

"İshak Paşa Sarayı'nın yapımına ve diğer kısımlarına bayıldım. İnsanların birbirine karşı saygısı ve saraya olan ilgisi beni çok etkiledi. Özellikle Ağrı Dağı ve diğer dağlardaki doğal güzellikler beni kendine hayran bıraktı. Böyle güzel bir ülkenin en büyük dağını görmek benim için şerefti. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş doğal güzellikler Türkiye'de ve insanların buna değer vermesi gerekiyor. İnternette özellikle İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı çok gördüm. Gözlerimle görüp bu anı ölümsüzleştirip çekim yapmak istedim."

Gittiği her yerde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu, insanların kendisine sıcak davrandığını kaydeden Zolati, "Önümüzdeki günlerde güneye geçip Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer illerdeki dini önemi olan tarihi yerleri görmek istiyorum." diye konuştu.

Zolati, Türkiye'den sonra yelkenliyle tek başına okyanus ve denizlerde dünyayı dolaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.