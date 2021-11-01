Eskişehir OSB ‘Cumhuriyet Bayramı’ için pedalladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ için bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Eskişehir OSB'nin, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ve Bisiklet Dostluğu Grubu ile birlikte düzenlediği “Cumhuriyet Bisiklet Turu” etkinliği coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen bisiklet turuna, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi Ferdağ Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcısı Bülent Seğmen, okul öğretmenleri, öğrencileri ve Bisiklet Dostluğu Grubu üyeleri katıldı.

Odunpazarı Meydanında başlayan bisiklet turu, yine aynı noktada sona erdi.

Bisiklet etkinliği ile ilgili konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'nci yılı dolayısıyla Eskişehir OSB, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Bisiklet Dostluğu Grubunun katkılarıyla bir bisiklet turu düzenledik. Amacımız hem Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlamak hem de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel bir etkinlikte buluşmaktı.

“Bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız”

Güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Programımıza katılanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız”

“Fabrikalardan ibaret değiliz, sosyal yönümüz de var”

“Organize Sanayi Bölgesi sadece fabrikalardan ibaret değil. Bizler üretici ve sanayici olduğumuz kadar sosyal yanımızda var ve bizlerde bu hayatın içindeyiz. Türkiye'nin en iyi okulu olarak, Türkiye'nin ve Eskişehir'in en iyi sosyal aktivitelerini de yapan okuluyuz.

“Sosyal faaliyetlerimiz çok güçlü”

Bizim sosyal faaliyetlerimiz de çok güçlü. Bu etkinlikle farklı bir okul olduğumuzu, farklı etkinliklere imza atan bir okul olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Bu anlamda okul yetkililerimize ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.