DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Murat Akan: Gates ve Fauci’den sonra Daszak’a da operasyon çekildi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti
Honda'nın ilk elektrikli SUV modelinin ismi belli oldu: Prologue
Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli kaç yaşında?
Rönesans Holding'den 'Şehir hastaneleri Danimarkalı şirkete satıldı' iddialarına yanıt
Rusya'dan Çad'a askeri teçhizat desteği
Londra'da büyük patlama ve yangın!
İstanbul, dünyada bisiklet kullanan 90 şehir arasında 74’üncü sırada
Mucize doktor'un Ali vefası Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu hayatları birleştirdi
Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Fuat Tosyalı kimdir?
Kim'in son görüntüsü Kuzey Korelileri üzdü
Alanya’da kesintisiz bisiklet yolu hayata geçiyor
Bir ülke daha Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak
Hafif ticari araçlar için Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Doblo Caddy şoförleri psikotenkik raporu alması zorunlu mu?
Uyku Hakkında Bilgiler: Uyku İle İlgili 3 Bilgi
  • TIMETURK /
  •  BİSİKLET / 
  • Eski Milli Sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan İstanbul'dan bisikletiyle 600 kilometrelik mesafeyi tamamladığı turuyla İstanbul'a pedal çevirdi.

Eski Milli Sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan İstanbul'dan bisikletiyle 600 kilometrelik mesafeyi tamamladığı turuyla İstanbul'a pedal çevirdi.

İstanbul'dan bisikletiyle yola çıkan Cengiz Özdoğan, 600 kilometrelik turunu tamamlayarak Edirne'ye geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 14:38:48
Eski Milli Sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan İstanbul'dan bisikletiyle 600 kilometrelik mesafeyi tamamladığı turuyla İstanbul'a pedal çevirdi.

Kovid-19 ile mücadele için sağlık çalışanlarına moral amaççıktığı bisiklet turuna 6 gün önce İstanbul'dan başlayan 69 yaşındaki eski milli sporcu Cengiz Özdoğan Edirne'ye ulaştı.

Sağlık çalışanlarına destek amaçlı yola çıkan Özdoğan, İstanbul'dan başlattığı 600 kilometrelik turunu Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin ardından tekrar başlangıç noktası İstanbul'da tamamlayacak.

Edirne Kent Ormanı'nda kurduğu çadırda konaklayan Özdoğan, AA muhabirine, tüm dünyanın salgınla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da üstün gayret ve fedakarlıklar göstererek bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Özdoğan, "Sağlık İçin Pedal Çevir Turu'nu düzenlememde bir amacım var. Sağlık çalışanlarımız salgınla mücadele döneminde çok büyük emekler verdi, fedakarlıklar yaptı. Trakya turunu sağlıkçılar için geçiyorum. Onlara destek ve moral olmak için pedal çeviriyorum. Hepsini canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Alınacak azami sağlık tedbirleriyle sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmenin hepimizin görevi olduğunu vurgulayan Özdoğan, herkesten bu konuda üzerine düşeni yapmasını istedi.

Kendisinin de iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu anlatan Özdoğan, "Maskesiz gezmem, sokağa çıkmam. Tabii bisikletin üzerinde takmıyorum ama toplu bulunulan alanlarda kesinlikle maskemi kullanırım." dedi.

2 gün sonra turunu tamamlayacak olan Özdoğan, sağlıkçılara desteğini 8 gün boyunca pedal çevirerek vereceğini belirterek, "İstanbul'dan yola çıktım, Tekirdağ, Malkara, Keşan, Uzunköprü, Havsa ve Edirne'ye geldim. Buradan da Kırklareli, Lüleburgaz, Velimeşe'nin ardından İstanbul'a vararak turumu tamamlamış olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş