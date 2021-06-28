Eski Milli Sporcu 69 yaşındaki Cengiz Özdoğan İstanbul'dan bisikletiyle 600 kilometrelik mesafeyi tamamladığı turuyla İstanbul'a pedal çevirdi.

İstanbul'dan bisikletiyle yola çıkan Cengiz Özdoğan, 600 kilometrelik turunu tamamlayarak Edirne'ye geldi.

Kovid-19 ile mücadele için sağlık çalışanlarına moral amaçlı çıktığı bisiklet turuna 6 gün önce İstanbul'dan başlayan 69 yaşındaki eski milli sporcu Cengiz Özdoğan Edirne'ye ulaştı.

Sağlık çalışanlarına destek amaçlı yola çıkan Özdoğan, İstanbul'dan başlattığı 600 kilometrelik turunu Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin ardından tekrar başlangıç noktası İstanbul'da tamamlayacak.

Edirne Kent Ormanı'nda kurduğu çadırda konaklayan Özdoğan, AA muhabirine, tüm dünyanın salgınla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının da üstün gayret ve fedakarlıklar göstererek bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Özdoğan, "Sağlık İçin Pedal Çevir Turu'nu düzenlememde bir amacım var. Sağlık çalışanlarımız salgınla mücadele döneminde çok büyük emekler verdi, fedakarlıklar yaptı. Trakya turunu sağlıkçılar için geçiyorum. Onlara destek ve moral olmak için pedal çeviriyorum. Hepsini canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Alınacak azami sağlık tedbirleriyle sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmenin hepimizin görevi olduğunu vurgulayan Özdoğan, herkesten bu konuda üzerine düşeni yapmasını istedi.

Kendisinin de iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu anlatan Özdoğan, "Maskesiz gezmem, sokağa çıkmam. Tabii bisikletin üzerinde takmıyorum ama toplu bulunulan alanlarda kesinlikle maskemi kullanırım." dedi.

2 gün sonra turunu tamamlayacak olan Özdoğan, sağlıkçılara desteğini 8 gün boyunca pedal çevirerek vereceğini belirterek, "İstanbul'dan yola çıktım, Tekirdağ, Malkara, Keşan, Uzunköprü, Havsa ve Edirne'ye geldim. Buradan da Kırklareli, Lüleburgaz, Velimeşe'nin ardından İstanbul'a vararak turumu tamamlamış olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.