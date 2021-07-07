Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçilerin İçin Son Durak

Japonya’da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes’te yüksek irtifa kampına girip, burada düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak.

Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes'te yüksek irtifa kampına girip düzenlenecek uluslararası yarışlara katılım sağlayacak. Kış aylarında kayak merkezi olarak büyük rağbet gören Erciyes, yaz aylarında da gerçekleşen uluslararası yarışlar ve çeşitli sporlar için düzenlenen kamplar ile sporcuların ilgi odağı oldu.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'e yapılan alt yapı yatırımlarını, talebi sadece kış aylarına değil, 4 mevsime yayabilen bir politikayla takip ettiklerini söyledi.

Cıngı, her dönem akın eden turistlerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Gelen sporcuların bölgeye bırakacağı ekonomik katkı bizim için çok önemli. Yazın bisiklet takımları geldiği zaman Erciyes'te 2 bin 200 metrede bulunan bütün otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Hatta bazen buradaki yatak sayısı yetmiyor ve şehir otellerinden destek alıyoruz. Burada bir yabancının otelde konaklaması, alışveriş yapması şehre ciddi ekonomik katkı sağlıyor. Spor ve spor turizmi çok önemli.”

Cıngı, Erciyes'in yaz sporlarında da rağbet gördüğüne dikkati çekerek:

“Bu yaz Erciyes'te yüksek irtifa kampına girecek ve uluslararası yarışlara katılacak sporcular, buradan Tokyo Olimpiyatları'na katılacaklar. Yani olimpiyatlardan önceki son durak Erciyes. Bu yıl çekim alanımız daha da genişledi diyebiliriz. Tokyo'daki yarışlarda toplam 250 kilometrelik parkurun 5 bin metresi tırmanışla geçecek. Dolayısıyla Erciyes'teki yüksek irtifa kampına ve uluslararası yarışlara katılacak takımların ana hedefleri, bu tırmanışa kendilerini hazırlamak olacak. Bunu da en iyi yapacaklar yer Erciyes. Takımlarda bunun farkında olarak bu yıl Erciyes'e akın ediyor.” ifadelerini kullandı. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.