DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan grup üstlendi
Yemen: Hükümet güçleri Husilerin elindeki Beyda şehrine ilerliyor
İran Devrim Muhafızları: Cevabımız hızlı ve sert olacak
'Tosuncuk': Zararlar mal varlığımdan karşılansın
Bisiklet Eğitmeni Şener Tan
Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin teklif Meclis'ten geçti
Petrol zengini Irak’ta elektrik şebekeleri çöktü!
Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nde aşı açıklaması
ABD'de yüzlerce kişiye kısırlaştırma tazminatı ödenecek
Afrika'da koronavirüs ölümleri 148 bini aştı
Bangladeş'te 'cüce inek' rüzgarı
Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver'in Galatasaray'daki görevi nedir?
Fransa'da İslam'a hakaret eden öğrenciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 11 kişiye hapis
Metin Alper kimdir? Eski Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı?
Etin 'harman olduğu' mekan

Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçiler İçin Son Durak

Japonya’da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes’te yüksek irtifa kampına girip, burada düzenlenecek uluslararası yarışlara katılacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.07.2021 14:00:35
Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçiler İçin Son Durak

Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 12 ülkeden 18 bisiklet sporcusu, Erciyes'te yüksek irtifa kampına girip düzenlenecek uluslararası yarışlara katılım sağlayacak. Kış aylarında kayak merkezi olarak büyük rağbet gören Erciyes, yaz aylarında da gerçekleşen uluslararası yarışlar ve çeşitli sporlar için düzenlenen kamplar ile sporcuların ilgi odağı oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'e yapılan alt yapı yatırımlarını, talebi sadece kış aylarına değil, 4 mevsime yayabilen bir politikayla takip ettiklerini söyledi.

Cıngı, her dönem akın eden turistlerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Gelen sporcuların bölgeye bırakacağı ekonomik katkı bizim için çok önemli. Yazın bisiklet takımları geldiği zaman Erciyes'te 2 bin 200 metrede bulunan bütün otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Hatta bazen buradaki yatak sayısı yetmiyor ve şehir otellerinden destek alıyoruz. Burada bir yabancının otelde konaklaması, alışveriş yapması şehre ciddi ekonomik katkı sağlıyor. Spor ve spor turizmi çok önemli.”

Cıngı, Erciyes'in yaz sporlarında da rağbet gördüğüne dikkati çekerek:

“Bu yaz Erciyes'te yüksek irtifa kampına girecek ve uluslararası yarışlara katılacak sporcular, buradan Tokyo Olimpiyatları'na katılacaklar. Yani olimpiyatlardan önceki son durak Erciyes. Bu yıl çekim alanımız daha da genişledi diyebiliriz. Tokyo'daki yarışlarda toplam 250 kilometrelik parkurun 5 bin metresi tırmanışla geçecek. Dolayısıyla Erciyes'teki yüksek irtifa kampına ve uluslararası yarışlara katılacak takımların ana hedefleri, bu tırmanışa kendilerini hazırlamak olacak. Bunu da en iyi yapacaklar yer Erciyes. Takımlarda bunun farkında olarak bu yıl Erciyes'e akın ediyor.” ifadelerini kullandı. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH