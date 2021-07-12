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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın üçüncü günündeki Grand Prix Erciyes Mimar Sinan Kadınlar Etabı tamamlandı.

2 Saat Önce
2021-07-12 16:45:05
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların üçüncü gününde kadın bisikletçiler, Cumhuriyet Meydanı'nda yarışa başladı.

Erciyes Dağı Hacılar Kapı'da sona erecek parkurda kadın bisikletçiler, 88,1 kilometre pedal çevirecek.

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Öte yandan bugün saat 15.00'te erkek sporcular, 136,7 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor. (AA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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