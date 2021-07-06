Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, 8 Temmuz'da başlayacak

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Erciyes 2021 Uluslararası Bisiklet Yarışları için tanıtım toplantısı yapıldı.



2020 yılında dünyada en çok uluslararası yarışın düzenlendiği yer olan Erciyes, ulusal ve uluslararası alanda yarışan bisiklet sporcularının ilgi odağı olmaya bu yıl da devam ediyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği ve Velo Erciyes işbirliği ile UCI onaylı 2021 yılı uluslararası bisiklet yarışları 08-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.



Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu yıl da pandemiye rağmen çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz. Bisiklet sporu, hem dağ ve şehir otellerinde doluluk oluşturuyor hem de Erciyes ve Kayseri'nin uluslararası alanda markalaşmasına vesile oluyor. Bu bir süreç tabii. Avrupa buna onlarca yıl önce başlamış. Biz çok geç kaldık ama ne kadar hızlı hareket edersek o kadar kardır diye yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai ise, "Erciyes, dünyadaki en iyi bisiklet parkurlarına sahip. Sadece parkur ve yol avantajı da bulunmuyor. Birçok özelliğiyle kendisini ön plana çıkarıyor. Altyapı çalışmaları, şehre yakınlığı, dağda konaklama imkanı gibi birçok özelliği, tercih edilmesine büyük katkı sağlıyor." diyerek toplantıda düşüncelerini aktardı.





Toplantıya, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, bazı sporcular ve antrenörler katıldı.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na 18 ülkeden 200'e yakın sporcu katılacak. 8 Temmuz'da başlayacak yarışlar, 25 Temmuz'da koşulacak etapla son bulacak. (AA)







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