Emirdağ'da 'Bisikletini Al Gel' Etkinliği

Emirdağ Bisiklet Kulübü’nün düzenlediği “Bisikletini Al Gel” etkinliği gerçekleşti. Etkinlik, Emirdağ Kaymakamlığı ile Emirdağ Belediyesi iş birliği içerisinde yapıldı.

Bisiklet kültürünün ve sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Bisikletini Al Gel" etkinliği Emirdağ Bisiklet Kulübü tarafından, Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı ile Emirdağ Belediyesi iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Etklinliğe katılım sağlayan Osman Bilici bisikletseverlerle Emirdağ Cumhuriyet Meydanı-Türkmenakören köyü güzergahında pedal çevirdi. Bisiklet kültürünün hem sağlık açısından hem de ulaşım açısından sağladığı yararlardan bahsederek artmasının önemine değinen Bilici, “Bisiklet ile hem bedenen hem de ruhen rahatlıyorsunuz. Ayrıca alışkanlık haline getirilirse trafiği de rahatlatıyor. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Etkinliğe katılan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Emirdağ'ımızda artık bu kültürün ve bilincin gelişmesi gerekiyor. Bunu da daha çok öğrencileri ve yetişkinlerimizi kanalize ederek yapmamız gerekiyor. Bugün bir bilinç bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yapıldı. Bu kültürün oluşması lazım. Araç ve asansör gibi kullanımlardan uzaklaşmamız lazım. Sağlıksız beslenmenin de arttığı günümüzde sosyal sorumluluk projeleri geliştirip gençleri spora alıştırmalıyız.” dedi.

Etkinliğin ardından Bilici, bisikletseverle birlikte Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

KAYNAK: Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.