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TIMETURK / BİSİKLET / Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla tüm dünyayı hayran bırakacağız

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla tüm dünyayı hayran bırakacağız

190 ülkede yayımlanacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Dev organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu “Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapmaya özen gösterdik” diye konuştu.

3 Saat Önce
2022-03-21 10:05:42
Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla tüm dünyayı hayran bırakacağız

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında ‘Tarihe ve doğaya saygı' mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. Nisan ayındaki tur öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken hem ülkemizin tarihi zenginliklerine hem de doğal güzelliklerimize vurgu yapmaya özen gösterdi” dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ise “Organizasyon 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. 14 ülkeden 25 takım yer alacak. Vatanımızın eşsiz yerleri, canlı yayınlarda yine tüm dünyayı kendisine hayran bırakacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de organizasyonun büyük bir başarıyla geçeceğine inandığını dile getirdi. .

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