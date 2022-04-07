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TIMETURK / BİSİKLET / Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı

Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı

Bu sene ilk defa Türkiye’de düzenlenecek olan ve adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olan “Queen-Kraliçe” den alan “Santini Queens of The Aegean Boostrace” bisiklet yarışı 29 Mayıs’ta Marmaris’te gerçekleştirilecek.

36 Dakika Önce
2022-04-07 10:23:18
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı

Queens bisiklet yarışları yepyeni konseptiyle bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Santini Queens of The Aegean, Marmaris merkezden başlayıp, Marmaris'in destansı tırmanışlarında devam edip Gökova üzerinden Akyaka'da sona erecek. Yarışta amatör sporcular 87 km'lik kısa veya 160 km'lik uzun parkuru tamamlayacaklar.

Queens, adını bisiklet jargonunun en bilinenlerinden biri olan ve en zor etap için kullanılan ‘kraliçe etabı' teriminden alıyor. Queens yarışının farkı ise yarışın sadece belirlenmiş tırmanış etaplarında olması ve bir etaptan diğerine giderken zamanın tutulmuyor olması. Kısa parkurda yarışın olacağı kısım 8,5km yüzde 10 eğim ortalaması ile Kıran tırmanışı iken, uzun parkurda ise Kıran tırmanışına ek olarak 10km yüzde 10 eğim ortalaması ile Sarnıç tırmanışı olacak. Derecelendirmeler bu etapların zamanlamaları üzerinden olacak. Yarışın öne çıkan kısmı ise parkurun tırmanış etabı dışında kalacak kısımlarında yarışmacılar doğanın ve birlikte sürmenin tadını çıkararak pedallayabilecekler.

Bisiklet ve triatlon alanında yenilikçi projeler gerçekleştiren Boost Sport kurucusu Kerim Sükan, “Bisikletin en büyük motivasyon kaynağı şüphesiz özgürlük, doğa ile bütünleşmek ve keşfetmektir. Her ne kadar bireysel icra edilen bir spor olsa da grup sürüşleri, birlikte antrenmanlar veya geziler şeklinde paylaşımı tercih edilen bir spor. Santini Queens of The Aegean yarışının puanlamasının sadece “Queen” tırmanışlarında yapılacak olması sürücülere Marmaris ve çevresinin eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkarmaya da fırsat verecek. Zamanın tutulmadığı parkurlarda sürücüler yol boyunca dünyada eşi olmayan doğa harikası çam ağaçlarının Ege'nin mavisi ile bütünleşmesinin keyfini çıkarabilecek. Yarışmacılar hem doğanın içinde güvenli şartlarda yarış stresi olmadan harika bir bisiklet sürüş günü yaşayacak, hem de en zorlu etaplarda tüm performansını vererek yarışabilecek” dedi.

Başlangıç ve bitiş noktasının farklı olduğu yarışta kadın ve erkek “18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 üstü” yaş kategorilerindeki sürücüler podyum için mücadele edecek. Sürücülerin puanlamaları tırmanış etapları sürelerinin toplamına göre belirlenirken, genel klasman kadın ve erkek kazananlar ise sadece uzun parkur puanlarına göre belirlenecek.

Boost Zone'larda enerji toplamak mümkün

Uzun tırmanışlar sonrası katılımcıların enerji toplaması ve keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Boost Zones'larda, bölgeden taze mevsim meyveleri, taze pişmiş kültürel lezzetler, enerji içecekleri ve yiyecekler katılımcılara sunulacak. Öte yandan Recovery aletleri katılımcıların bacaklarını yenilemeye yardımcı olacak. Katılımcılar istediği kadar dinlenebilecek ve diğer katılımcılar ile sohbet olanağına sahip olacak.

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