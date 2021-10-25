Edirne’de Cumhuriyet’in kuruluşu bisiklet yarışıyla kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla 12. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Yağmura rağmen süren etkinlikte sporcular yarışı başarıyla sonlandırdı.

Edirne'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen yarışa 96 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi. Yağışlı havada yapılan yarışta, bisiklet yarışçıları adeta görsel şölen oluşturdu.

Salgın nedeniyle ara verilmişti

Dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl ara verdikleri yarışı bu yıl başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Zorlu hava koşullarında yarıştılar”

Yağmura rağmen 96 sporcuyla yarışı düzenlediklerini belirten Zorlutana, "Yollar ıslaktı, sporcularımız zorlandı. Onlara zor koşullarda bu yarışa katılım sağladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.