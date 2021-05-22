Düzce’de farkındalık etkinliği

Düzce’de bisikletçiler etkinlik düzenledi.



Pandemi şartlarından dolayı bisiklete artan ilgi, bisiklet kazalarını da arttırdı. Bisikletin trafikteki yeri, sağ şerit hakkı gibi konular hep gündemde ve sorunlar çözüm bekliyor. Çözülemeyen sorunlar ve artan bisiklet kazaları, memleketimizin farklı yerlerinde yapılan etkinlik görüntülerini ortaya çıkardı.



Bir etkinlik de Düzce'den…

Düzce'de birkaç bisikletçi, son zamanlarda artan bisiklet kazalarına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta “Bisikletime çarparsan ölürüm” etkinliği düzenlendi.

Düzce Bisikletçiler kulübüne bağlı üyeler, trafiğin yoğun olduğu Çoban kavşağında düzenledikleri etkinlikte, bisikletliye otomobil çarptığı gösterilerek, bir bisikletçi yere yattı. Başında da otomobil çarptığı için öldü denilen gencin diğer ucunda ise “Bisikletime çarparsan ölürüm” yazılı pankart koyuldu. Güzergahı kullanan bisiklet sürücüleri de etkinliğe destek verdi.

Pandemi, bisiklete ilgiyi arttırdı.

Bisiklet sadece spor ve oyun için değil ulaşım aracı olarak da tüm dünyada kullanılıyor. Pandemi döneminde yaşanan bulaş riski nedeniyle sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde bisiklete olan ilgi büyük bir hızla artıyor. Hem kalp sağlığı hem sporsal faydaları sayesinde bisiklet önemini de giderek arttırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.