Dünya Bisiklet Günü'nde çekilen 70 fotoğrafa ödül

'3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' sebebiyle ülke genelinde gerçekleştirilen bisiklet etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı.

81 ilde büyük bir heyecan içinde gerçekleşen etkinliklerde çekilen fotoğraflar, hem ülkemizde bisiklete olan sevgiyi ortaya çıkardı, hem de bisikletin tabana daha da yayılması konusunda yapılması gereken çalışmalar için yetkililere ilham oldu.

#Benimbisikletim etiketiyle paylaşılan 1300 fotoğraf; Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Komisyon Jürileri Abdullah Albunar, Mehmet Ali Keskin, Gizem Bilgin ve Aslı Çelik tarafından değerlendirildi ve 70 fotoğraf sahibinin ödüllendirilmesine karar verildi.

Kazananların tamamına Milli Takım forması verilecek. Ayrıca 1 kişiye Jüri Özel Ödülü, 1 kişiye Fair Play Ödülü ve 1 kişiye de Başkanlık Özel Ödülü takdim edilecek.

EMİN MÜFTÜOĞLU: BİSİKLETİN TABANA YAYILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERECEĞİZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü Etkinleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle ülke genelinde gerçekleştirilen bisiklet etkinliklerine katılan tüm bisikletseverlerimize teşekkür ederim.

Bisiklet Federasyonu Ulaşım ve Trafik Komisyonu'muzla beraber tüm bisiklet derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Ülke genelinde güzel bir etkinlik oldu, önümüzdeki sene bu etkinlikleri artırarak bisikletin tabana yayılmasına büyük önem vereceğiz.

Bisiklet yollarının yapımı ve bisikletli ulaşım için yeni projeler hayata geçireceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla fotoğraf yarışmamıza katılan tüm arkadaşları tebrik ediyor, ödül alanları da kutluyorum" ifadelerini kullandı. DHA .