Doğaseverler Takoran Vadisi'nde buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 3. Kültür ve Doğa Etkinlikleri, ülkenin farklı bölgelerinden yüzlerce sporcu ve doğaseverin katılımıyla başladı.

Şanlıurfa

Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğin ilk gününde Takoran Vadisi'ne gelen ve Fırat Nehri'nin oluşturduğu eşsiz güzellikteki vadiyi görme fırsatı bulan sporcu ve doğaseverler, olta balıkçılığı, kano, bisiklet yarışması ile doğa yürüyüşlerine katıldı.

Uçurtma şenliğinin de yer aldığı programda sıra gecesi ekibi tarafından yöresel türküler seslendirildi.

Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Eneş, AA muhabirine, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliklere Türkiye'nin her bölgesinden çok sayıda sporcu ve doğaseveri misafir ettiklerini söyledi.

Etkinliklere ilginin çok fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Eneş, "Etkinliklerimizin amacı Takoran Vadisi'nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunu geliştirmektir. Bunu yapabilmek için ise bu tarz faaliyet ve etkinliklere ihtiyacımız var. Bunun çok faydalı olacağına inandığımız gibi ilerisi için de daha geniş çaplı festivallere referans olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.