'Doğa İçin Pedalla' sloganı ile Kızılırmak Deltası Bisiklet Turu'nu düzenleyen Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği 96 km pedallayacak

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği sosyal medya hesaplarından ve websitelerinden yayınladıkları "Doğa İçin Pedalla" sloganı ile bisikletseverleri Kızılırmak Deltası Bisiklet Turu'na davet ediyor. Etkinlik için; 04 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10.00'da Çobanlı Halk İskelesi'nde buluşulacak (Atakum, Samsun). Etkinlik kapsamında toplamda 96 kilometre pedal çevrilecek.



KAYNAK: https://www.ekobid.org/duyurular

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