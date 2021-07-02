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'Doğa İçin Pedalla'

'Doğa İçin Pedalla' sloganı ile Kızılırmak Deltası Bisiklet Turu'nu düzenleyen Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği 96 km pedallayacak

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02.07.2021 17:00:43
'Doğa İçin Pedalla'

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği sosyal medya hesaplarından ve websitelerinden yayınladıkları "Doğa İçin Pedalla" sloganı ile bisikletseverleri Kızılırmak Deltası Bisiklet Turu'na davet ediyor. Etkinlik için; 04 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10.00'da Çobanlı Halk İskelesi'nde buluşulacak (Atakum, Samsun). Etkinlik kapsamında toplamda 96 kilometre pedal çevrilecek.

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KAYNAK: https://www.ekobid.org/duyurular

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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