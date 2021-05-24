Diz hastalıkları bisiklet sürmenize engel mi?

Diz ve eklem rahatsızlıkları bisiklet sürmenize engel olur mu? Bisiklet sürmek eklem hastalıklarına nasıl etki ediyor?

Diz ve eklem hastalıkları bisiklet sürmeye engel mi? Bisiklet sürmek eklem hastalıklarına nasıl etki ediyor? Bu gibi soruların cevabını bulmak için Fizyoterapist Dilek Aydın ile röportaj yaptık.

Timetürk: Merhaba, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kendinizi tanıtır mısınız?

Dilek Aydın: Merhaba ben Dilek Aydın. Fizyoterapistim ve şu an Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi bünyesinde çalışıyorum.

Timetürk: Bisiklet ile fizyoterapinin ilişkisi hakkında konuşacağız. Bisiklet sporu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Dilek Aydın: Bisiklet iyi bir kas gücü ve denge isteyen bir araçtır. Kullanıcılarına hem denge hem de kuvvet yönünden fayda sağlar. Özellikle bacak kaslarının hemen hepsinin yanı sıra birçok gövde kasının da çalışmasını sağladığı için, fiziksel sağlığı sürdürmede çok yararlı bir egzersizdir.

Timetürk: Bisikletin insan vücudu için önemi nedir?

Dilek Aydın: İnsan vücudu bir döngüden ibarettir. Kaslarımız, bebeklikte kuvvetsizken yirmili yaşlarda maksimum seviyeye ulaşır. Sonrasında kas gücü olarak tekrar zayıflamaya başlarız. Bu da ilerleyen yaşlarda güçsüzlük, denge kaybı, çabuk yorulma gibi durumlara neden olur. Bunun için sağlığımızı korumak ve vücudumuza iyi bakmak adına düzenli fiziksel aktivite yapmak durumundayız. Bisiklet sürmek bu aktivitelerin içerisinde yer alır. Üstelik çok da eğlencelidir. Her gün yapılan düzenli sürüş, kas kuvvetimizin ve dengemizin artmasını sağlar. Özgüvenimiz arttığı gibi stresimiz de azalır. Hem beden hem ruh sağlığı için önemlidir.

Timetürk: Fizyoterapi alanında hangi rahatsızlığı olan bireylerin bisiklet kullanmaması gerekir?

Dilek Aydın: Hemen hemen her sağlıklı birey bisiklet kullanabilir. Bunun yanı sıra bazı rahatsızlıklarda bisiklet kullanmaya dikkat etmek gerekir.Özellikle diz rahatsızlıkları, ayak bileği rahatsızlıkları ve kalça ile ilgili rahatsızlıklar bunu örnek verilebilir. Bu gibi durumlarda doktorunuza veya terapistinize danışmanız daha iyidir. Doktorunuz veya terapistiniz bisiklet sürmenizde bir sakınca görmezse aktivite olarak bisikleti hayatınıza sokabilirsiniz.

Timetürk: Fizyoterapi çalışmalarında bisikletin yeri nedir?

Dilek Aydın: Fizik tedavi için düşünülürse hastanın durumu göz önüne alınarak kullanılacak bisiklet seçilir. Daha çok egzersiz amaçlı sabit bisiklet kullanılır. Bunlar kliniklerde bulunan sabitlenmiş bisikletlerdir. Hastanın kas gücü dengesi ve koordinasyonu artırmak amacıyla kullanılabilir. İyi bir dengesi, yeterli bir kas gücü olan bireylere hastane dışında da yapılabilecek bisiklet, yüzme, pilates gibi çeşitli aktiviteler önerilebilir.

Timetürk: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Dilek Aydın: Timetürk'e röportaj için teşekkür ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.

Timetürk: Biz de teşekkür ederiz. Meslek hayatınızda başarı dileriz.

Haber-Röportaj: Süleyman CENGİZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.