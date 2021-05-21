Derik'te kadınlara gönüllü bisiklet eğitimi

Bisiklet İnsiyatifi’nin Derik eğitmeni Sevdet Baki, Mardin’in Derik ilçesinde kadınlara gönüllü bisiklet eğitimi vermeye başladı.

Mardin'in Derik ilçesinde, Bisiklet İnsiyatifi sürüş eğitmeni Sevdet Baki, örnek bir davranışa imza attı. Baki, ilçede bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen kadınlara gönüllü olarak bisiklet eğitimi vermeye başladı. Baki'nin Derik'teki ilk öğrencisi de çocukluğundan beri bisiklet sürme hayali olan Gülişah Dinler oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Bisiklet İnsiyatifi sürüş eğitmeni Sevdet Baki, memleketi olan Derik ilçesinde kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürüş eğitimi vermeye başladı.Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde Bisiklet İnsiyatifi olarak eğitim veriyoruz. Ben de Derik ilçesinden sorumlu eğitmenim. Memleketim olan Derik'te bisiklete binememiş, hayat şartları gereği veya farklı nedenlerden bu şansı bulamamış kadınlara gönüllü bisiklet eğitimi vermeye başladım. Kadınlar tarafından talep olması ve destek görmesi halinde ilçede doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları yapacaklarını da söyledi.

"Burda yaşayan kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum."

Bisiklet İnsiyatifi'nin Derik ilçesi eğitmeni olan Sevdet Baki: “ Türkiye'nin her ilinde eğitim vermeye başladıklarını söyledi. Üyesi olduğum grup ile Türkiye'nin hemen her ilinin çoğu ilçesinde ücretli bisiklet eğitimi veriyoruz. Bunun yanında tur ve turizm etkinliklerimiz de var.” dedi. Kadınlara gönüllü olarak bisiklet eğitimi vermek için Derik'e geldi ve “Burda yaşayan kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum.” dedi. 47 yaşındaki Gülişah Dinler'e eğitim verdi. Bisiklet sürmek Gülişah hanımın çocukluktan beri en büyük hayaliymiş. “ Gülişah hanım, bugün ilk defa bisiklete bu kadar yakın oldu, bisiklete dokundu ve bisiklet koltuğuna oturdu. Ben burada yaşayan kadınlara bisiklet sürmeyi öğrenmelerini ve sürmelerini istiyorum. Derik'te ekibim Bisiklet İnsiyatifi ile bisiklet turları yapmak istiyorum. Bunun için yeterli gücümüz var. Talep olursa ve buradaki kadınlarımızın desteğini almamız halinde burada doğa sporları, spora dair ne varsa gerçekleştirmek istiyorum. Öte yandan burada yaşayan kadınlarımızdan talep olursa bir spor kulübü de kurmayı düşünüyorum" dedi.

“Çok heyecanlıyım. Heyecanımı yenmek istiyorum.”

Bisiklet sürme hayalini yıllar sonra gerçekleştirmeye yaklaşan 47 yaşındaki Gülişah Dinler, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak ilk defa bisiklete bineceğini belirtti. Dinler, "Çok heyecanlıyım, heyecanımı da yenmek istiyorum. Bisiklet sürüş eğitmeni Sevdet Baki hocamız ile birlikte heyecanımı yeneceğim, hayalimi gerçekleştireceğim. Ben 47 yaşındayım ve çocukluktan beri bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyordum ama maalesef bugüne kadar öğrenme fırsatım olmadı. İnşallah bugün gerçekleştireceğim. Eğitmenimiz bisiklet sürmeyi isteyen tüm kadın arkadaşlarımıza buraya gelip bisiklet sürüş dersleri verecek. İnsanın uzun yıllardan sonra hayalini gerçekleştirmesi güzel bir duygu. Hayalinizin peşinden koşun. İnsanın hayalini gerçekleştirebilmesi için yaş önemli değildir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.