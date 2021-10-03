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TIMETURK / BİSİKLET / Deniz ulaşımı sadece 5 kuruş

Deniz ulaşımı sadece 5 kuruş

1 Eylül 2020’den beri bisikletli yolcular İZDENİZ'in iç körfez seferlerinden 5 kuruşa faydalanıyor.

2 Saat Önce
2021-10-03 23:33:01
Deniz ulaşımı sadece 5 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediyesi bisiklete verdiği önemi attığı her adımda göstermeye devam ediyor. İzmir'de 1 Eylül 2020'den beri bisikletli yolcular deniz ulaşımından sadece 5 kuruş ödeyerek yararlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ'in iç körfez seferlerini kapsayan uygulama sayesinde kentte motorlu taşıt trafiği azaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in bisikletli ve yaya ulaşım vizyonu örnek olacak nitelikte. Kent içi motorlu taşıt trafiğini en aza indirme stratejisine uygun olarak, iç körfezde sefer yapan gemiler, bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet veriyor.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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