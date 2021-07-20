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Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bisiklet antrenörü Ümit Şenci (27), dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor

1 Saat Önce
2021-07-20 21:33:17
Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor

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Vuslat AY-Ferhat EKİNCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bisiklet antrenörü Ümit Şenci (27), dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor.

Altındağ Gençlik Merkezinde bisiklet antrenörü Ümit Şenci, Altındağ'da maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bir ay önce ücretsiz bisiklet eğitimi vermeye başladı. Şenci, şimdiye kadar 24 çocuğa ulaştı. Dar gelirli ailelerin bisiklet hayallerini ücretsiz gerçekleştiren Şenci, hedefinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Her çocuğun hayalinde bisiklet sürmek olduğunu belirten Ümit Şenci, şöyle konuştu:

“Bu eğitimi gönüllü olarak veriyorum. Desteklerinden dolayı Altındağ Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Topluma hayırlı evlatlar yetiştirmek ve bisiklet sporunu herkese tanıtmak istiyorum. Maddi durumu olmayıp bisikletten mahrum kaldığı için çocuklar ben bunu gönüllü olarak üstlendim. Çocukların bir kısmı bisiklete binmeyi biliyor bir kısmı bilmiyor. Bisiklet eğitiminde rollere binme, parkur çalışması, trafikte güvenli sürüş eğitimi ve milli takım düzeyinde sporcu yetiştirecek antrenmanlar düzenliyorum. Her sabah saat 06.00'da kalkıyoruz. 3 saat antrenman yapıyoruz. Altındağ bölgesinde dar gelirli ailelerin olduğu mahallelerde bisiklet hayali kuran onlarca çocuk var. Çocuklarımızın birçoğu çok yetenekli. Birkaç yıl içinde yetenekli çocuklarımızı ilerleyen zamanlarda görebileceğiz.”

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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