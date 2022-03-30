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TIMETURK / BİSİKLET / Dalaman’da bisiklet turu düzenlendi

Dalaman’da bisiklet turu düzenlendi

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Meslek Yüksek Okulu ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği “İyi ki Dalaman var” bisiklet turu protokol üyeleri, bisikletçiler, öğrenciler ve vatandaşların da katılımı ile gerçekleştirildi.

3 Saat Önce
2022-03-30 09:56:39
Dalaman’da bisiklet turu düzenlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Haşim Kafalı, birim amirleri ve halkın katılımıyla Dalaman Meslek Yüksekokulu önünden Kayacık sahiline kadar 11 km'lik bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna katılanlara Kayacık Sahilinde Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hüseyin Çiçek karşıladı.

Yaklaşık 350 kişinin katıldığı bisiklet turunun bitiminde Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yaptığı açıklamada, “Dalaman turizmini denize ilave sağlık turizmi, spor turizmi, kültür turizmi şeklinde çeşitlendirmek istedik.

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri aynı hedef merkezi içerisinde bu yöreye uygun olarak Dalaman turizmini geliştirmeye yönelik yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi olan bisiklet turunu vatandaşlarımıza sevdirmek ve sağlık açısından önemini belirtmek amacıyla gerçekleştirdik” dedi.

Etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise, “Dalaman deniziyle, havalimanıyla, doğasıyla bu tür etkinlikleriyle öne çıkan bir ilçedir” dedi. .

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