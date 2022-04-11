Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci etap Groves'un

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 2. etabı olan Selçuk (Efes) - Alaçatı etabını Team BikeExchange - Jayco'dan Avustralyalı bisikletçi Kaden Groves kazandı.

“Tarihe, Doğaya Saygı” Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabının startı İzmir'in Selçuk ilçesinden verildi. 158 kilometre sürecek Selçuk-Alaçatı etabında pedal çeviren sporculara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışın 2.etabını Team BikeExchange - Jayco'dan Avustralyalı bisikletçi Kaden Groves kazandı. .