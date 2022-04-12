Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayında yayınlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla 10 Nisan tarihinde başladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtıyor. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktarıyor. .