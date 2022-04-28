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TIMETURK / BİSİKLET / Çorum’da bisiklet kullanan 2500 öğrenciye eğitim verilecek

Çorum’da bisiklet kullanan 2500 öğrenciye eğitim verilecek

 İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çorum’da okula bisikletle giden 2500 öğrenciye güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verilecek.

4 Saat Önce
2022-04-28 11:19:19
Çorum’da bisiklet kullanan 2500 öğrenciye eğitim verilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çorum'da okula bisikletle giden 2500 öğrenciye güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verilecek. Türkiye'de ilk defa Çorum'da başlatılan proje kapsamında Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu'nda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde oluşturulan parkurda öğrencilere sürüş esnasında kask kullanımının önemini anlatıldı ve trafiğe açık alanda sürüş esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar öğretildi.

Çorum'da okula bisikletle giden yaklaşık 2500 öğrenci tespit ettiklerini belirten Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir; “Güvenli trafik şehri olan Çorum'da ilk defa güvenli bisiklet teknikleri eğitimini Toprak Sanayi Ortaokulu'ndan başlattık. İl genelinde tespit ettiğimiz evden okula, okuldan eve bisiklet kullanan toplam 2500 öğrenci olduğunu tespit ettik. Eğitimle amacımız öğrencilerimizin evden okula, okuldan eve gelirken daha güvenli şekilde bisiklet sürmelerini sağlamak, trafik kullarını öğretmek.” dedi Proje kapsamında Toprak Sanayi Ortaokulu'nda okula bisikletle gelip-giden 20 öğrenciye kask hediye edildi

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