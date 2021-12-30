Corona Virüs Bisikleti Ön plana Çıkardı

Tüm dünyada ve Türkiye’de baş gösteren corona virüs salgını vatandaşların günlük hayatında da değişimleri beraberinde getirdi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de baş gösteren corona virüs salgını vatandaşların günlük hayatında da değişimleri beraberinde getirdi.

Özellikle yoğunluğun yaşandığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar bisiklete yöneldi. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar da ev ve iş yerlerine giderken hatta köyden kent merkezine bile gelip giderken bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Kent merkezlerinde bisiklet satan iş yeri sahipleri özellikle corona virüs döneminde bisiklet satışlarında patlama yaşandığını söylediler. İş yeri sahipleri bu durumu bisikletin masrafsız olmasına ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak istememesine bağladı.

Salgın döneminde bulaş riskinin yüksek olduğu toplu taşıma araçlarına binmek istemeyen vatandaşların bisiklete yöneldiğini belirten bisiklet satıcıları Geçen yıllara göre 2020 yılında pandemi döneminde satışlarında yüzde 50 oranında bir artış olduğunu belirttiler. Bu sene de bisiklet kullanımı tüm illerde daha da arttı. Sebebi ise toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesi özellikle bazı bölgelerde şehirden köylere gitmesinde bisiklet kullanımının daha ön plana çıkması bisiklet satışlarında artışı beraberinde getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.