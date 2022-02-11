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Camileri tanıtmak için Almanya'dan memleketi Düzce'ye pedal çevirdi

Camileri sosyal medyada tanıtmak için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan Habip Keskin, yaklaşık 2 bin kilometrelik yolculuğun ardından memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine ulaştı.

33 Dakika Önce
2022-02-11 14:33:38
Camileri tanıtmak için Almanya'dan memleketi Düzce'ye pedal çevirdi

Düzce

Bad Buchau kentinde yaşayan "Düzceli motorcu" lakaplı Habip Keskin (42), Düzce'deki babaevine bisikletle gitmek için 6 Ocak'ta yola çıktı.

Bisikletine astığı Türk bayrağı ve "Düzceli 81" yazısıyla görenlerin dikkatini çeken Keskin, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden yaklaşık 2 bin kilometre yol kat ederek çocukluğunun geçtiği Yığılca'ya ulaştı.

Yolculuk boyunca geçtiği ülkelerdeki camileri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Keskin, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Çok şükür memleketime sağ salim ulaştım"

Habip Keskin, AA muhabirine, bisikletle yolculuk yapmanın farklı deneyim olduğunu söyledi.

Uzun yolculuk sonrasında memleketine geldiğini anlatan Keskin, "Avrupa'dan bu tarafa geldiğim sürece amacım tarihi yerleri, camileri görmek ve göstererek tanıtmak oldu. Çok şükür memleketime sağ salim ulaştım. Buradan şimdi köyüme çıkıp büyüklerimi ziyaret edeceğim." dedi.

Bisiklet sürenlere örnek olmak istediğini dile getiren Keskin, trafikte güvende olabilmek için mutlaka reflektörlü eşyalar giyilmesi ve kask takılmasını önerdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Selim Cicu ise Avrupa'da bu kadar çok cami olduğunu bilmediklerini belirterek, kendilerine öğrettiği için Keskin'e teşekkür etti.

Keskin'in yaklaşık 2 bin kilometreye yakın pedal çevirdiğini anlatan Cicu, "Siz de işinizden evinize, evinizden işinize ya da merkeze gezmek için pedal çevirebilirsiniz. Kardeşimiz Almanya'dan buraya kadar pedal çevirerek geldi. Zor değil, isteyene kolay." diye konuştu. .

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