Büyükkılıç, Bisiklet Farkındalığı İçin Avrupa Hareketlilik Haftası'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı’nda bisiklet farkındalığı oluşturmak için ‘Bisikletle sağlıklı ve güvenli yolculuk’ diye slogan attı

Ankara'da ulusal koordinasyon görevi 2018 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı tanıtım toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç haricinde; Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanları da toplantıya katılım sağladı.





Her yıl bir tema ekseninde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı teması “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” olarak belirlendi. Toplantıda, temanın tanıtımı ve belediye faaliyetlerine ilişkin sunumlara yer verildi. Toplantının sonunda farkındalık oluşturmak için bakan yardımcıları, Avrupalı büyükelçiler ve belediye başkanları ile birlikte bisiklete binen Başkan Büyükkılıç, sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum oluşturmak için bisiklete binilmesi tavsiyesinde bulunarak, “Yerel yönetimler olarak şehrimizdeki sağlıklı hareketliliği korumak ve geliştirmekle mükellefiz." dedi. "Gencinden yaşlısına şehrimizde sporu, bisikleti ve sağlıklı yaşamayı teşvik etmeliyiz. Bu gayede çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını sürdürdü.







Sağlıklı ve güvenli bir şehir olması için mutlaka bisiklet kullanılmasını isteyen TBB Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Bu bisikletle sağlıklı kentleri inşa edelim, yolumuz sağlığa gitsin” dedi. Toplantıya katılan davetliler, bisiklet pozu verdikten sonra, hep bir ağızdan ‘Bisikletle sağlıklı ve güvenli yolculuk, yolumuz açık olsun' sloganı attılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.