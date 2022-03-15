Büyükçekmeceden Çanakkaleye Bisiklet Turu Başladı

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan bisikletçiler, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ön ayak olan, 1914 yılında başlayıp 18 Mart 1915 yılında sona eren bu savaşın şehitlerini anmak üzere Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Spor Klübü, Ali Hüryılmaz Bisiklet Klübü, Büyükçekmece Bisiklet Klübü ve Bisiklet İnisiyatifi ekibinin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikte şehitlerimizi anmak için İstanbul'dan, Çanakkale'ye pedallar çevirilecek.

Şehitlerimizi anmak için geleneksel hale getirilen bu etkinlikte yaklaşık 300 KM pedal çevirecek olan bisikletliler, orada şehitlerimizi saygıyla, minnetle anacaklar.

Çanakkale Zafer Turu için sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler için düzenlenen törenin ardından Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Gürhan Ozanoğlu tarafından 18 Mart Zafer Turu startı verildi ve bisikletçiler pedallamaya başladı.

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