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TIMETURK / BİSİKLET / Büyükçekmece’den Çanakkaleye Bisiklet Turuna Çıkan 30 Kişilik Bisiklet Ekibi 2 Günlük Etap Sonucu Çanakkaleye Ulaştı

Büyükçekmece’den Çanakkaleye Bisiklet Turuna Çıkan 30 Kişilik Bisiklet Ekibi 2 Günlük Etap Sonucu Çanakkaleye Ulaştı

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan bisikletçiler,  Çanakkale’ye Ulaştılar.

1 Saat Önce
2022-03-17 13:31:57
Büyükçekmece’den Çanakkaleye Bisiklet Turuna Çıkan 30 Kişilik Bisiklet Ekibi 2 Günlük Etap Sonucu Çanakkaleye Ulaştı

Çanakkale Savaşı'nın şehitlerini anmak üzere Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Spor Klübü, Ali Hüryılmaz Bisiklet Klübü, Büyükçekmece Bisiklet Klübü ve Bisiklet İnisiyatifi ekibinin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikte şehitlerimizi anmak için İstanbul'dan, Çanakkale'ye pedal çevirmeye başlayan ekipler, Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale'ye varan ekipler, Gelibolu'da tarihi yerleri ziyaret ederek, tarihi zaferin izlerine tanık oldular ve bu zaferin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanıklık ettiler. .

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