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Büyük Taarruz Bisiklet Turu Ekibi Turgutlu’da Ağırlandı

Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine kurtuluş gününde ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

34 Dakika Önce
2021-09-09 23:45:00
Büyük Taarruz Bisiklet Turu Ekibi Turgutlu’da Ağırlandı

Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine kurtuluş gününde ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Anıtkabir'den 22 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek olan 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan gönüllüler, Turgutlu'ya vardı. Anıtkabir'den yola çıkan gönüllüler 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği bölgeerde ve milli mücadelenin geçtiği saatlerde şehitlerin mezarı başında anma törenlerini gerçekleştirdiler. Turgutlu'nun kurtuluş gününde Turgutlu'da olan Büyük Taarruz Bisiklet grubu ekibi, Karpuz Kaldıran Parkı'nda anma töreni yaparak Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bulunan Şehitlik Anıtını ziyaret ettiler.

Emekli Albay Osman Kutlu, "Turgutlu halkı ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anıtkabir'den yola çıkan ekibi, Turgutlu'dan ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Büyük Taarruz Bisiklet grubunda yer alan arkadaşlarımıza bu kutlu yolculuklarında kolaylıklar diliyor, milli mücadelemizi böyle güzel bir etkinlik ile anlamlandırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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