DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya hava durumu
Turşu suyuna bal eklerseniz...
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
BM personellerini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine ders oldu
İşte sigarayı bıraktıran mucize kür
Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Sivas namaz vakitleri
Erzurum namaz vakitleri
Türk kahvesini sodayla yapmayı denediniz mi?
'Mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama
Medya ve reklamda yatırımın boyutu
Gebeler mutlaka kuşkonmaz çorbası içmeli!
RTÜK'ten kuşak programlarına ceza

TIMETURK / BİSİKLET / Bursa, Bursa Bisiklet Kulübü ile Keşfediyor

Bursa, Bursa Bisiklet Kulübü ile Keşfediyor

Hayatın normale döndüğü bugünlerde bisikletseverler tekrar yollara çıkmaya başladı.

2 Saat Önce
2021-10-01 22:28:49
Bursa, Bursa Bisiklet Kulübü ile Keşfediyor

Hayatın normale döndüğü bugünlerde bisikletseverler tekrar yollara çıkmaya başladı. Her hafta çeşitli rotalarda etkinlikler yapan Bursa Bisiklet Kulübü geçtiğimiz günlerde Kurşunlu'dan Dürdane Köyüne çıktı.

Dürdane Köyü, 1530 tarihli tahrir defterinde Orhan Gazi'nin vakıf mahallesi olarak geçmektedir. 1912 yılında yayınlanan Hüdavendigar Gazetesinde Orhan Gazi'nin Vakıf mahallesi olduğu belirtilmektedir.

Bursa Bisiklet Kulübü kurucularından Bülent Aksoy:

"2017 yılında Bursa Büyükşehir Bisiklet Topluluğu adıyla kurulan kulübümüz sonrasında Bursa Bisiklet Kulübü (BBK) adıyla bisiklet camiasında yer almıştır. Kulübümüz bireyin kendine olan güveninin artması, yeni dostluklar elde etmesi, yeni yerler keşfederek sporun kendisine kattığı değerlerin idrakine varmasını amaçlamaktadır.

Yaptığımız hafta içi akşam turları ve hafta sonu gündüz turlarına ilaveten çevre iller ve ilçelerdeki dost gruplarla birlikte düzenlediğimiz kamplı ve günübirlik etkinliklerle kaynaşmayı, ortak noktamız olan bisiklet ve doğa ile özgür olmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN