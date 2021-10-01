Bursa, Bursa Bisiklet Kulübü ile Keşfediyor

Hayatın normale döndüğü bugünlerde bisikletseverler tekrar yollara çıkmaya başladı.

Hayatın normale döndüğü bugünlerde bisikletseverler tekrar yollara çıkmaya başladı. Her hafta çeşitli rotalarda etkinlikler yapan Bursa Bisiklet Kulübü geçtiğimiz günlerde Kurşunlu'dan Dürdane Köyüne çıktı.

Dürdane Köyü, 1530 tarihli tahrir defterinde Orhan Gazi'nin vakıf mahallesi olarak geçmektedir. 1912 yılında yayınlanan Hüdavendigar Gazetesinde Orhan Gazi'nin Vakıf mahallesi olduğu belirtilmektedir.

Bursa Bisiklet Kulübü kurucularından Bülent Aksoy:

"2017 yılında Bursa Büyükşehir Bisiklet Topluluğu adıyla kurulan kulübümüz sonrasında Bursa Bisiklet Kulübü (BBK) adıyla bisiklet camiasında yer almıştır. Kulübümüz bireyin kendine olan güveninin artması, yeni dostluklar elde etmesi, yeni yerler keşfederek sporun kendisine kattığı değerlerin idrakine varmasını amaçlamaktadır.

Yaptığımız hafta içi akşam turları ve hafta sonu gündüz turlarına ilaveten çevre iller ve ilçelerdeki dost gruplarla birlikte düzenlediğimiz kamplı ve günübirlik etkinliklerle kaynaşmayı, ortak noktamız olan bisiklet ve doğa ile özgür olmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.