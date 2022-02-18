Bu sayaç ‘bisiklet kullanımını’ ölçecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü, ‘Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’nin bir parçası olarak bisiklet yollarına bisiklet sayacı koymaya başladı.

OSTİM Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin ürettiği yapay zekâ tabanlı yerli bisiklet sayacı ile bisiklet kullanımının ölçümü yapılarak, istatistiki veri toplanacak. ABB yetkilileri projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “2002'den beri tüm dünyada kullanılan bu bisiklet sayaçlarını ilk defa Türkiye'de yerli olarak üretmiş olduk. Bisiklet sayacımız geniş açılı bir kamerayla bisiklet tespiti yaparken yapay zekâyla da yorumlanıyor. Anlık olarak da kurumumuzda karar vericilerle paylaşılıyor. Şu an sadece 1. etap güzergâhında olan Milli Kütüphane ve Beşevler arasındaki bölgeye bir tane yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde sekiz tane daha yerleştirerek Ankara genelinde dokuz bisiklet sayacıyla tespitleri yapacağız. Bisiklet yollarından geçen yayaların, bisikletlerin ve scooterların ölçülerek yoğunluğun tespit edilmesi ve bu tespit sonucunda Ankara'da gelecekte yapılacak bisiklet yollarının kararlarının verilmesi amaçlanıyor.” .