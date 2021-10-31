Bu defa bisikletlerini “Umut’a Sürdüler”

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde yitirilen canların anısına bisiklet sürüldü. 'Umut'a Sürüyoruz' sloganıyla gerçekleşen turda, pedallar depremde yaşamını yitiren 117 kişi için çevrildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 117 kişi anısına " Umut'a Sürüyoruz" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

117 Bisikletçi, 117 can için pedal çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yüreklere Umut Vakfı'nın (YUVA) düzenlediği turda, Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan ve yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Perinçek'in anısını yaşatmak isteyen 117 bisiklet sürücüsü, depremde yaşamını yitiren 117 can için pedal çevirdi.

Bisiklet topluluklarının destek verdiği tur, depremin meydana geldiği 14.51'de başlayıp, Doğanlar Apartmanı'na doğru devam etti.

Turun sona ermesinin ardından konuşan baba Oğuz Perinçek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Umut'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resmi bisikletlerin kalkış noktasına astık. Onun için Cumhuriyet çok önemliydi. Hafta sonu tatile gitmek istemedi ve ısrarla Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılmak istedi. O gün bu resmi yaptı. Bu resim Umut'un yaptığı son resimdi. Bu etkinlikte 'Umut'a sürüyoruz' sloganını ve onun resmini kullandık. Çok zor günler yaşadık. Tüm çocuklarım ve eşim enkazın altındaydı. Umutlar tükenmişti. Ben sonuna kadar mücadele etmeye çalıştım. 3 çocuğum ve eşime kavuştum ama Umut'u kaybettim. Şimdi onun adını kütüphanelerde, dersliklerde yaşatıyoruz"

Baba Oğuz Perinçek ve Anne Seher Perinçek etkinlik sonunda, oğlu Umut'un kaybından sonra çocuklara hizmet etmek için kurdukları Yüreklere Umut Vakfı gönüllülerine ve bisiklet etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.