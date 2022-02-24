Bisiklette Hedef Olimpiyat Madalyası

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünya ve olimpiyat madalyası hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Müftüoğlu,bisikletin tabana yayılmasını istediklerini, ilkokullarda artık herkesin bisiklete binmesini istediklerini söyledi.

Türk bisiklet ailesinin organizasyonlarla ilgili sorunları çözdüğünü vurgulayan Müftüoğlu, "Özelde ve devlet iş birliğinde önemli noktaları aşmış durumdayız. Ülke adına çok sevindirici. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra yeni bir marka ortaya çıkıyor. Turizm adına, ülkemizin ekonomisi adına Antalya Bisiklet Turu çok önemli." diye konuştu.

Sporcu yetiştirmenin, halkı bisiklete bindirmenin önemli olduğuna dikkati çeken Müftüoğlu, 1500 sporcunun start aldığı Gran Fondo yarışlarında daha çok insanı bisikletle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Federasyon olarak olimpiyatlarla ilgili hazırlıkları sürdürdüklerini anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Türk sporcusunu olimpiyatlara hazırlıyoruz. 40 yıl sonra ilk kez yol bisikletinde katıldık. Sonra dağ bisikletinde olimpiyatlara gittik. Şimdi ise pistte uzun yıllar sonra BMX'e gidip, madalya kovalamak istiyoruz. Bugüne kadar hiç madalya kovalamadık. Dünya ve olimpiyat madalyası hedefiyle yola çıktık. Olimpiyatlara hazırlık için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta dünya başkanıyla toplantılar yaptık. İsviçre'de Avrupa başkanıyla görüştük. Bunun altyapısını oluşturduk."

Konya'da açılacak yeni veledromun Türkiye'nin ilk kapalı veledromu olacağına işaret eden Müftüoğlu, olimpiyatlarda en çok madalyanın dağıtıldığı pist bisikletine sporcu yetiştirip, dünya ve Avrupa federasyonuyla birlikte altyapıyı oluşturarak madalyaya gitmek istediklerini aktardı.

- "Bisiklet turizmine yönelik stratejimiz önemli"

Önceki yönetimi döneminde Türk bisiklet tarihindeki ilk Avrupa şampiyonunu yetiştirdiklerini ifade eden Müftüoğlu, şimdi de ilk dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyası hedefleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun turizm ve tanıtım açısından önemine değinen Müftüoğlu, "57'ncisini yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim, geldiğimiz günden beri bisiklet ailesinin her problemini çözdü. Bugün farklı bir boyuta geldi. Bisiklet turizminin gelişmesi için 2006'da hedef belirlemiştik. Bisiklet turizmine yönelik stratejimiz önemli. 2007'de Kapadokya'da Avrupa Dağ Bisikleti yarışlarını yaptık. 2010'da Avrupa Kongresi'ni Alanya'da yaptık. ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, dünyadaki en iyi takımların yarısının Türkiye'ye geleceğini sözlerine ekledi. .